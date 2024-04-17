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Навальна, Туск, Мелоні, Єрмак: Time назвав найвпливовіших людей року
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Навальна, Туск, Мелоні, Єрмак: Time назвав найвпливовіших людей року

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Вид на килимову доріжку перед початком гала-концерту Time100, присвяченого 100 найвпливовішим людям у світі, Нью-Йорк, 26 квітня 2023 року . AP/Evan Agostini/Invision

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія стало однією зі 100 найвпливовіших людей 2024 року за версією журналу Time. Вона очолила категорію "Лідери".

Список опубліковано на офіційному сайті журналу.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс написала, що після смерті чоловіка Навальна "взяла на себе роль лідера на світовій арені".

"Навальна пообіцяла продовжити боротьбу свого чоловіка за справедливість і верховенство права, даючи нову надію тим, хто бореться проти корупції і за вільну, демократичну Росію. З того дня в Мюнхені Навальна стала не лише символом демократичних цінностей, але й мужнім борцем за них", — написала Гарріс.

Крім Навальної до цієї категорії, також увійшли, зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, директор ЦРУ Вільям Бернс, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей та очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмака номінував до цього списку колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. У своїй колонці він називає голову ОП "людиною, яка відіграє центральну роль" у забезпеченні роботи українського уряду.

У списку є ще п'ять категорій – "Титани", "Першопрохідці", "Кумири", "Митці" та "Інноватори".

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

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