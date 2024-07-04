Компанія "Київстар" збільшить парк генераторів, а також літієвих акумуляторів для посилення стійкості мережі мобільного зв`язку під час відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться про додаткову закупівлю 848 промислових генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними.

"Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт вже понад 1 млрд грн", – сказав начальник департаменту операційної підтримки "Київстару" Віталій Губенко. Зазначається, що від початку повномасштабної війни компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 тисяч літієвих акумуляторів, які використовуються як резервне джерело живлення під час відключень електроенергії. Найближчим часом "Київстар" закупить ще 61 766 літієвих акумуляторів. Також повідомляється, що наразі 2322 генераторів підтримують роботу ключових об'єктів телеком-мережі компанії у випадках знеструмлення. Крім цього "Київстар" обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги "Домашнього Інтернету" при відключенні електрики.

2 липня, президент України Володимир Зеленський доручив віцепремʼєр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки подати аналіз щодо операторів звʼязку. А саме — що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.