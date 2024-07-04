Зеленський, Клименко і Вигівський привітали поліцейських із професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав правоохоронців з Днем Національної поліції України, який відзначається сьогодні, 4 липня.

Своє привітання глава держави опублікував у Telegram.

"Дякую всім нашим поліцейським, які захищають життя та Україну. Б’ються заради нашої держави на фронті. Забезпечують правопорядок у тилу. Допомагають зберігати нормальність життя у прифронтових і прикордонних районах. Рятують після російських ударів. Евакуюють з місць небезпеки", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що поліцейські також фіксують усі обставини російських воєнних злочинів й формують доказову базу, тим самим повертаючи "справедливість в Україну".

Глава МВС України Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагадав, що сьогодні Нацполіції виповнилося 9 років й зазначив, що функції поліції за останні роки трансформувалися відповідно до викликів повномасштабної війни.

Але незмінними залишаються вірність присязі та закону, готовність завжди прийти на допомогу. У кожному місті, районі, громаді — ви разом з громадянами. Оберігаєте спокій, захищаєте людей та державу. Подекуди ціною власного життя", — йдеться у дописі міністра у Telegram.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський

Голова Національної поліції Іван Вигівський підкреслив, що окрім звичної та складно роботи, поліція вже третій рік виконує додаткові функції, аби захистити людей від російських окупантів.

"Десятки тисяч поліцейських несуть службу, пов’язану з відсіччю збройної агресії РФ – як у складі бойових бригад Нацполіції "Лють" та "Хижак", так і виконуючи поліцейські функції у прифронтових регіонах. Національна поліція є міцною ланкою Сил безпеки та оборони України, і вона складається з щоденної відповідальної роботи кожного з нас", — написав очільник відомства у Facebook.

25 червня повідомлялось, що у складі Нацполіції сформують додаткові бойові підрозділи. Йдеться про три зведені стрілецькі бригади поліції загальною штатною чисельністю 8 тисяч людей.