Китай захопив тайванське судно

Берегова охорона Китаю затримала тайванський рибальський човен у водах біля островів Кінмень, які перебувають під контролем Тайваню.

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що берегова охорона Тайваню закликала Китай уникати дій, які можуть зашкодити відносинам між сторонами, та негайно звільнити членів екіпажу судна.

Тайвань стверджує, що два китайські судна перехопили човен Tachinman 88 і відправили його до порту Вейтоу. За інформацією ЗМІ, на борту човна перебували шестеро людей — капітан із Тайваню та п'ять іноземних громадян.

Китай перевіряє затриманий човен, заявила тайванська влада.

Тайвань направив свої судна до місця події, але спроби звільнити Tachinman 88 не мали успіху. Місцеві видання повідомляють, що у районі затримання човна традиційно рибалять.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, проте острів вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.