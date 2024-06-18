У Тайванській протоці виявили китайський атомний підводний човен — Reuters

У Тайванській протоці неподалік від західного узбережжя острова Тайвань у вівторок, 18 червня, виявили китайський атомний підводний човен, озброєний балістичними ракетами.

Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що субмарина несподівано виринула із води поряд із тайванським рибальським судном приблизно за 200 км від західного узбережжя острова. Рибалки сфотографували субмарину й виклали фото в соцмережах.

За знімками фахівці встановили, що це атомний підводний човен ВМС Китаю класу "Цзінь", озброєний балістичними ракетами.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку підтвердив присутність китайської субмарини й запевнив, що тайванські військові стежили за нею.

Вузька протока завширшки щонайбільше 250 км відділяє Тайвань від Китаю. Китайські військові літаки та бойові кораблі діють там щодня, демонструючи претензії Пекіна на суверенітет над демократично керованим островом.

Співрозмовники агентства серед тайванських військових розповіли, що атомні підводні човни можуть перебувати під водою протягом багатьох місяців, рідко спливаючи на поверхню при виконанні бойових завдань.

Виявлений підводний човен, найімовірніше, повертався з Південнокитайського моря до порту приписки Циндао, а піднятись на поверхню його могла змусити якась несправність.

Підводні човни з балістичними ракетами призначені не для ураження кораблів, а для запуску балістичних ракет по наземних цілях і, як правило, не залучаються Китаєм до щоденних патрулювань у Тайванській протоці.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.