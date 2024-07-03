Укренерго попередило про фейкову сторінку компанії у Фейсбуці

“Укренерго” попереджає про фейкову сторінку компанії у Фейсбуці, з якої розповсюджується посилання для запису в нібито е-чергу до ТЦК.

Про це “Укренерго” повідомило у соцмережах у середу, 3 липня.

Як відзначили у компанії, недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву “Укренерго” для заманювання українців на свої сторінки. Підписники прислали енергетикам черговий приклад відверто “клікбейтної” сторінки із фейковим попередженням про те, що “світла не буде”.

“При цьому, шахраї, заради збільшення кількості відвідувань, не гребують жодними методами. Просто на фейсбук-сторінці фейкового “Укренерго” є посилання ще й на телеграм-канал, де нібито можна зробити запис в е-чергу для відвідання ТЦК”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” закликали бути обачними у виборі джерела інформації і не переходити за підозрілими посиланнями.