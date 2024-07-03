На війні в Україні РФ втратила 57 артсистем та 1180 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 3 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 546 270 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1180 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Дані уточнюються.