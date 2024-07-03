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На війні в Україні РФ втратила 57 артсистем та 1180 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 57 артсистем та 1180 військових за добу — Генштаб

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Російські військові
Російські військові. Getty Images

Станом на ранок 3 липня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 546 270 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1180 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем – 14712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).

Дані уточнюються.

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