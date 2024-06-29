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"Це білоруський стиль": у ДПСУ відреагували на заяви з боку Білорусі щодо "зростання напруженості" на кордоні з Україною
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"Це білоруський стиль": у ДПСУ відреагували на заяви з боку Білорусі щодо "зростання напруженості" на кордоні з Україною

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Заступник командувача Силами спеціального призначення з ідеологічної роботи Білорусі Вадим Лукашевич заявив про "зростання напруженості" на кордоні з Україною і що нібито державу хочуть "втягнути у війну". У Держприкордонслужбі України заявили, що така риторика — це "білоруський стиль".

Про це повідомляє білоруське оборонне відомство, посилаючись його на заяву.

"Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка", — сказав Лукашевич.

Крім цього він додав, що Україна нібито перекидає "велику кількість особового складу" до кордону з Білоруссю, а в "низці мінно-вибухових загороджень є проходи", які, на його думку, призначені для українських диверсійно-розвідувальних груп.

У коментарі білоруській службі "Радіо Свобода" речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що останнім часом Білорусь активізувала свої заперечення проти посилення ЗСУ в Житомирській області, проте, за його словами Україна не становить ніякої загрози для РБ.

"Це приємно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переймаються: Україна для них – не загроза, навпаки, ми змушені захищатися, в тому числі й на білоруському напрямку, тому що Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила кордон для російських загарбників", — сказав він.

За словами Демченка, розмови про подібні речі на кшталт "жорстких" відповідей на загрози з боку України — це суто "білоруський стиль".

"У білоруському стилі говорити про зброю і засоби терору з України, про провокації, на які буде жорстка відповідь тощо. Попри все це, допоки Білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста (йдеться про РФ — ред.), Україна буде нарощувати свою обороноздатність, щоб дати відсіч усім, хто йде до нас із Білорусі з війною", – сказав пресофіцер ДПСУ.

21 червня у Білорусі розпочалась перевірка готовності з'єднань та військових частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням. Після цього військові частини та підрозділи приступили виконання навчально-бойових завдань.

Попередні військові навчання, що тривали з 27 по 31 травня, Білорусь проводила спільно із Росією. Тоді вони були спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу.

Раніше Білорусь призупинила дію Договору про звичайні Збройні сили Європи. Він передбачав обмеження на кількість певних видів військової техніки.

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