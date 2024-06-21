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У Білорусі розпочались військові навчання
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У Білорусі розпочались військові навчання

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Колона білоруської військової техніки
Колона білоруської військової техніки. Міноборони РБ

У Білорусі сьогодні, 21 червня, розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин Збройних сил до виконання завдань за призначенням.

Про це повідомляє білоруське Міноборони.

Зазначається, що до перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО.

"На першому етапі буде відпрацьовано питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони й заступлення на бойове чергування", — йдеться у повідомленні.

Після цього військові частини та підрозділи розпочнуть виконання навчально-бойових завдань.

"Для проведення перевірки будуть задіяні полігони та ділянки місцевості у Брестській та Гомельській областях. У цей період можливий рух бойової техніки дорогами загального користування", — додали у Міноборони Білорусі.

Попередні військові навчання, що тривали з 27 по 31 травня, Білорусь проводила спільно із Росією. Тоді вони були спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу.

Раніше Білорусь призупинила дію Договору про звичайні Збройні сили Європи. Він передбачав обмеження на кількість певних видів військової техніки.

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