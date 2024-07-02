МВФ оцінив збитки енергетики від війни в майже $57 млрд

Міжнародний валютний фонд оцінив збитки української енергетики через російські обстріли у 56,5 мільярдів доларів.

Про це йдеться у звіті організації.

"В результаті повномасштабного вторгнення Росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", — йдеться у звіті.

Впродовж двох з половиною років російська армія окупувала близько 18 ГВт потужностей, зокрема Запорізьку атомну електростанцію, яка вважається найбільшою в Східній Європі.

В МВФ кажуть, що результати зростання в 2023 році та в першому кварталі 2024 року демонструють стійкість економіки України. Це завдяки фінансовим допомогам від США та Євросоюзу.

"Однак зустрічні вітри включають зростаючі ризики тривалої війни та економічні наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.