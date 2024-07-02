Литва надіслала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору

Литва надіслала Росії ноту протесту щодо порушення повітряного простору Литви.

Про це повідомляє МЗС Литви на своєму сайті.

“2 липня МЗС Литовської Республіки викликало представників посольства Російської Федерації у Вільнюсі та вручило ноту протесту з приводу порушення повітряного простору Литви”, — йдеться у повідомленні.

Інцидент, за даними МЗС, стався ввечері 30 червня, коли літак російської авіакомпанії "Перемога", що прямував з аеропорту Внуково в Москві до аеропорту Чхраброво в Калінінградській області Росії, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і залишався там близько хвилини.

Зазначається, що МЗС висловило протест представникам посольства РФ з приводу цього інциденту і зажадало від відповідальних російських установ якнайшвидше надати роз'яснення та вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.