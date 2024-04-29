Країни Балтії заявили, що РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі — FT

Латвія, Литва та Естонія звинуватили Росію в придушенні сигналів GPS у Балтійському морі.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на заяви міністрів закордонних справ країн Балтії.

“Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", — сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Як розповів глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів “гібридною атакою РФ”, яка становить небезпеку для їхніх громадян. Вони обов'язково обговорять це з союзниками, додав він.

“Такі дії є гібридною атакою і становлять загрозу для нашого народу і безпеки, і ми не будемо їх терпіти”, — наголосив Цахкна.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії “серйозно ставляться до інцидентів” із GPS і “контактують із колегами з інших держав” із цього питання.

За оцінками експертів, за останні місяці від глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі в Тарту, були змушені повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди в GPS.

Глушіння, яке впливає на всіх користувачів GPS в регіоні, також перешкоджає сигналам, що використовуються суднами в Балтійському морі, що призвело до попереджень з боку шведського флоту про безпеку судноплавства.

За словами експертів, глушіння GPS легко здійснити за допомогою відносно дешевого обладнання.

Як пише видання, жодна країна не визнала своєї відповідальності за перешкоджання сигналам у Балтії, але офіційні особи в регіоні заявили, що немає сумнівів у тому, що Росія стоїть за глушінням як з її материкової частини, так і з її ексклаву Калінінграда, розташованого між Польщею і Литвою на узбережжі Балтійського моря.

Високопоставлений чиновник сказав, що одна з версій полягає в тому, що Росія намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

Кремль не відповів на прохання Financial Times про коментар.