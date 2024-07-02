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Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні
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Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні

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Остін Умєров
Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров під час 20-го засідання у форматі "Рамштайн", Німеччина, 19 березня 2024 року. Getty Images/dpa/Uwe Anspach

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проведуть зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.

Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон, щоб зустрітися з державним секретарем Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість США підтримці суверенітету та безпеки України", — сказала вона.

За словами Сінгх, Остін та Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи посилення оборонного партнерства між США та Україною.

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