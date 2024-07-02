Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні

Міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін 2 липня проведуть зустріч у Пентагоні для обговорення посилення партнерства та безпекової ситуації.

Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон, щоб зустрітися з державним секретарем Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість США підтримці суверенітету та безпеки України", — сказала вона.

За словами Сінгх, Остін та Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи посилення оборонного партнерства між США та Україною.