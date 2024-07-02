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У Грузії впав військовий літак Су-25. Пілот загинув
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У Грузії впав військовий літак Су-25. Пілот загинув

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Сьогодні, 2 липня, поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії впав військовий штурмовик Су-25. Пілоту не вдалося катапультуватись, він загинув.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Цю інформацію виданню підтвердив представник мера Болніського муніципалітету Дмитро Модебадзе.

Зазначається, що авіатроща стався під час планових військових навчань, в яких було задіяно авіаційну складову. За інформацією Міноборони країни, загинув пілот грузинських Сил оборони Кахабер Зурабашвілі.

"З метою з'ясування причин цього інциденту відповідними службами Міноборони проводиться детальне розслідування. Міністерство оборони висловлює співчуття у зв'язку з трагічним випадком та співчуває родині та близьким загиблого льотчика", – заявили в оборонному відомстві Грузії.

У серпні 2023 року у Міноборони Грузії повідомляли про модернізацію та оновлення літаків Су-25. Роботи виконувались спеціалістами науково-технічного центру "Дельта" та компанії "Тбілавіамшені".

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