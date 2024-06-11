Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Північній Осетії розбився російський Су-34
РОСІЯКАТАСТРОФАПодіїСвіт

У Північній Осетії розбився російський Су-34

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ
Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ. AP

В горах Північної Осетії 11 червня розбився винищувач Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії Су-34. Екіпаж літака загинув.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

"У Республіці Північна Осетія – Аланія у гірській місцевості при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС Росії. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув", – йдеться у повідомленні.

На борту винищувача перебували два пілоти.

"Попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність. На місце падіння літака вилетіла комісія ВКС", – зазначили у міністерстві.

Раніше ГУР повідомило, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український розвідувальний дрон
В Україні з'явилися Сили безпілотних систем, Естонія надала новий пакет допомоги. 840 день війни. Онлайн
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Представник Білого дому Джон Кірбі
Кірбі: США оголосять про нові санкції проти Росії та її партнерів на саміті G7
Сікорський, Кемерон та Пріцкер
Росія може зберігати в Калінінградській області 100 ядерних боєголовок — глава МЗС Польщі
Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулося близько 40 бойових зіткнень
Росія розпочала ядерні навчання
Росія розпочала другий етап ядерних навчань. Буде проведено злагодження з білоруською армією
На початок