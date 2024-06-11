У Північній Осетії розбився російський Су-34

В горах Північної Осетії 11 червня розбився винищувач Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії Су-34. Екіпаж літака загинув.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

"У Республіці Північна Осетія – Аланія у гірській місцевості при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС Росії. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув", – йдеться у повідомленні.

На борту винищувача перебували два пілоти.

"Попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність. На місце падіння літака вилетіла комісія ВКС", – зазначили у міністерстві.

Раніше ГУР повідомило, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.