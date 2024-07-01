НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Українська бойова система DELTA інтегрувалася з польською системою управління артвогнем TOPAZ
ЗброяМІНОБОРОНИНАТОУКРАЇНАПОЛЬЩАВійнаЗброя і технологіїСвіт

Українська бойова система DELTA інтегрувалася з польською системою управління артвогнем TOPAZ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Польщі, у місті Бидгощ, під час навчань НАТО CWIX24 українська бойова система DELTA успішно пройшла інтеграцію з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ.

Про це повідомили у Міноборони України.

У відомстві поінформували, що навчання, які проходили у двох частинах — Pink Enclave (секретна) та Green Enclave (несекретна) — дозволили українській команді вперше працювати в ролі хабу для збору та обробки даних.

При цьому система DELTA забезпечувала збір, оновлення та доповнення інформації, зокрема, даних про розташування власних сил і дружніх підрозділів, які потім передавались на польську систему TOPAZ. Це сприяло створенню повного розуміння ситуації на полі бою, а також продемонструвало здатність DELTA до безпечної передачі даних з обмеженим доступом.

"У підсумку українська система успішно впоралася із завданням та підтвердила сумісність з багатьма іншими системами НАТО. Цього року команда системи DELTA успішно протестувала 5 різних стандартів взаємосумісності та пройшла всі тести успішно", — сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Роботу української ситеми DELTA окремо презентували для верховного головнокомандувача НАТО з питань цифрової трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу розвитку спроможностей Альянсу з питань цифрової трансформації віцеадмірала Джеффрі В. Г'юза.

Що відомо про систему DELTA

DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що розробляється військовими для військових, та побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Навчання НАТО CWIX

CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise) – це щорічний захід, організований НАТО для випробування та покращення взаємосумісності між країнами-членами та країнами-партнерами. Він включає тестування та роботу з різними технологіями у реалістичному середовищі для покращення комунікації, обміну інформацією та координації між різними військовими системами та підрозділами.

У цьогорічних навчаннях кількість учасників сягнула 2 500, що стало рекордом для заходу, який відбувається з 1999 року. Під час CWIX інженери та оператори з країн-членів НАТО та країн-партнерів протестували понад 480 різних можливостей та у 18 функціональних напрямках провели понад 26 тис. тестових випадків.

Топ дня
"Шегині-Медика"
Пропуск українських вантажівок до Польщі відновлено на чотирьох КПП
Електроенергія
2 липня по всій Україні одночасно будуть задіяні три черги вимкнень світла — "Укренерго"
Прапори України та Польщі
У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України
Хакер
Хакери ГУР у червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела Уточнено
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
США, Україна
До Києва прибув очільник Комітету розвідки Конгресу США Тернер й двопартійна делегація. Вони зустрілись із Зеленським
Boeing E-3A Sentry, бортовий літак раннього попередження та управління (AWACS)
НАТО знову розгорнуло літаки AWACS у Польщі для відстеження ситуації в українському небі — UK Defence Journal
Белгород, будинок, вибух
За рік на Бєлгородську область впали 38 російських КАБів — WP
КНДР ракета
КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
На початок