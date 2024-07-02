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Шольц приїхав у Варшаву на перші з 2018-го міжурядові консультації
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Шольц приїхав у Варшаву на перші з 2018-го міжурядові консультації

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Олаф Шольц приїхав до Дональда Туска у Польщу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві, Польща, 2 липня 2024 року. Donald Tusk/Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 2 липня, прибув із робочим візитом до Польщі та зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це повідомив Туск у своїх соцмережах.

"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", — такими словами Туск привітав свого колегу у польській столиці.

Як пише Польське агентство преси, міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються як нова сторінка у відносинах між країнами. Останні такі відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними агентства, Німеччина може ініціювати пільги для поляків, які постраждали під час Другої світової війни та ще досі живі.

За повідомленнями німецької газети Sueddeutsche Zeitung, яку цитують DW Rzeczpospolita, Німеччина запропонує Польщі пакет допомоги із трьох частин вартістю в кілька сотень мільйонів євро.

Перша частина вже реалізована — це проєкт Польсько-німецького дому — для обізнаності сучасних німців про долю поляків під німецькою окупацією.

Друга частина передбачає "фінансовий жест" для ще живих польських жертв Третього Рейху.

А третя стосується військової підтримки для оборони східного флангу Польщі проти загрози з боку Росії.

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