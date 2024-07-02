У Росії заочно заарештували Гройсмана, Клімкіна та Шлапака

Басманний суд Москви в Росії заочно заарештував експрем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, ексміністра фінансів Олександра Шлапака та командувача "Заходу" Ігоря Довганя.

Про це йдеться в повідомленнях Судів загальної юрисдикції Москви.

Як мовиться в заявах, усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу РФ — "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

У квітні 2024-го Слідчий комітет Росії висунув звинувачення низці українських політиків. Йдеться про Володимира Гройсмана, Павла Клімкіна та ексміністра інформаційної політики Юрія Стеця. Їх звинуватили у тому, що обіймаючи високі посади у верхівці влади України та входячи до складу РНБО, вони підтримали початок Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

У коментарі Суспільному Клімкін сказав, що такі рішення російської влади ніяк не впливають на нього особисто та на дії України.

У травні МВС Росії оголосило в розшук Гройсмана, а також колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.

Раніше стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього главу Міністерства оборони України Михайла Коваля.

Наприкінці 2023 року Росія оголосила у розшук голову ГУР Кирила Буданова. Після знищення корабля "Новочеркаськ" у розшук у Росії оголосили командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. У справі про "тероризм" суд у Москві також заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка.