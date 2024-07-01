Північноатлантичний альянс знову розгорнув літаки системи бортового попередження та контролю (AWACS) у повітряному просторі Польщі, які відстежують ситуацію в українському небі та військову активність Росії.

Про це повідомляє UK Defence Journal, посилаючись на неназваного колишнього офіцера Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF).

За його словами, офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам-членам НАТО, але всі знають, що деякі з цих держав швидко діляться інформацією з Україною, дозволяючи їм протистояти "потенційним атакам". Він додав, що дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати на це "трохи швидше".

Таке ж розгортання AWACS відбувалось і минулого року. Тоді офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску заявляла, що літаки системи бортового попередження здатні виявляти інші борти за "сотні кілометрів", що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони Альянсу.

Видання пише, що від початку повномасштабного вторгнення AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів країн-членів блоку. Крім цього НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів й літаків-розвідників.

Наприкінці травня Швеція у межах пакета військової допомоги передала Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління ACS 890. Вони дадуть змогу виявляти на ранніх підступах російські ракети та винищувачі, а також фіксувати радіолокаційні станції.