Токаєв прокоментував напад на казахського опозиціонера Садикова у Києві

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який стався в Києві 18 червня.

Токаєва цитує Tengri News.

"Усі колізії, розбіжності у нашому суспільстві слід вирішувати виключно у правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно з основними міжнародними нормами. Саме з цієї точки зору необхідно розглядати злочин, що відбувся вчора, у Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова", — сказав він.

За словами Токаєва, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування "для надання сприяння у виявленні істини".

"Мною доручено по лінії дипломатичного відомства та правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту", — додав президент Казахстану.

У Шевченківському районі Києва вдень 18 червня невідомий намагався застрелити казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Потерпілий у лікарні і йому надають медичну допомогу.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що невідомий підійшов до припаркованого на вулиці авто і вистрілив у чоловіка, який там перебував разом з дружиною. Нападник одразу втік. Жінка поранень не отримала.

Айдос Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі "Басе". Президента Казахстану Токаєва він називав "маріонеткою російського впливу".

У січні 2022 року він підтримував протести у Казахстані, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського Актобе після порушення проти Наталії кримінальної справи за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова. Колишній член парламенту визнав наклепницьким матеріал про нього, який, за його твердженням, був написаний Садиковою і опублікований в опозиційній газеті під псевдонімом.

В Україні Садикови отримали статуси біженців.