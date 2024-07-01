КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет, запустивши їх у напрямку Японського (Східного) моря.

Про це повідомляє АР з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракети військові КНДР запустили з проміжком у 10 хвилин у північно-східному напрямку із міста Чангджон на південному сході Північної Кореї.

За словами південнокорейських військових, перша ракета пролетіла 600 кілометрів, а друга — 120 кілометрів. Водночас не повідомляється, де вони впали. Північна Корея зазвичай запускає ракети в напрямку своїх східних вод, але дальність польоту другої ракети була надто малою, щоб досягти цих вод.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун повідомив на брифінгу, що друга ракета зазнала невдачі на початковому етапі польоту.

За його словами, якби ракета вибухнула, її уламки, швидше за все, розлетілися б по землі, хоча про жодні збитки не повідомлялося. Лі також сказав, що триває додатковий аналіз другого запуску ракети.

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на неназвані військові джерела повідомили, що, ймовірно, друга ракета впала на території КНДР. У звітах йдеться, що перша ракета впала у водах біля східного міста Чонджин на півночі.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бік Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

27 червні північнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР успішно провела випробування ракет, які несуть у собі відразу декілька боєголовок.