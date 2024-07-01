НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
КНДРЗброяСвітЗброя і технології

КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
КНДР ракета
Випробування ракети в КНДР. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет, запустивши їх у напрямку Японського (Східного) моря.

Про це повідомляє АР з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракети військові КНДР запустили з проміжком у 10 хвилин у північно-східному напрямку із міста Чангджон на південному сході Північної Кореї.

За словами південнокорейських військових, перша ракета пролетіла 600 кілометрів, а друга — 120 кілометрів. Водночас не повідомляється, де вони впали. Північна Корея зазвичай запускає ракети в напрямку своїх східних вод, але дальність польоту другої ракети була надто малою, щоб досягти цих вод.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун повідомив на брифінгу, що друга ракета зазнала невдачі на початковому етапі польоту.

За його словами, якби ракета вибухнула, її уламки, швидше за все, розлетілися б по землі, хоча про жодні збитки не повідомлялося. Лі також сказав, що триває додатковий аналіз другого запуску ракети.

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на неназвані військові джерела повідомили, що, ймовірно, друга ракета впала на території КНДР. У звітах йдеться, що перша ракета впала у водах біля східного міста Чонджин на півночі.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бік Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

27 червні північнокорейські ЗМІ повідомили, що КНДР успішно провела випробування ракет, які несуть у собі відразу декілька боєголовок.

Топ дня
Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові 30 червня
Ракетний обстріл Києва та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн Оновлюється
Протести в Парижі
Нічна атака на Дніпро, протести в Парижі, обстріл Києва та вибухи в Росії: головні новини ранку 1 липня
Армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 66 артсистем та 1110 військових — Генштаб
Атака на Київ 30 червня
Російська атака на Київ: шестеро постраждалих на Оболоні Оновлено
РФ завдала удару по терміналу &quot;Нової пошти&quot; у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля
РФ завдала удару по терміналу "Нової пошти" у Харкові: є загиблий, серед поранених — немовля

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Путін подарував Кім Чен Ину машину з південнокорейськими частинами
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із південнокорейськими запчастинами
КНДР відправить інженерні війська на окуповану територію Донбасу — ЗМІ
КНДР відправить інженерні війська на окуповану територію Донбасу — ЗМІ
Кім Чен Ин під час перших навчань з нанесення умовного ядерного контрудару
Північна Корея випробовує ракети з кількома боєголовками
Hwasong-18
Північна Корея невдало запустила балістичну ракету
На початок