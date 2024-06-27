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Північна Корея випробовує ракети з кількома боєголовками
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Північна Корея випробовує ракети з кількома боєголовками

ЗМІ
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Кім Чен Ин під час перших навчань з нанесення умовного ядерного контрудару
Кім Чен Ин під час перших навчань з нанесення умовного ядерного контрудару. KCNA

Північна Корея успішно провела випробування із ракетами, які несуть у собі відразу декілька боєголовок.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA.

Випробування відбулося 26 червня з твердопаливною балістичною ракетою середньої та великої дальності. KCNA повідомила, що ракеті вдалося відокремити боєголовки, які були точно наведені на три задані цілі.

"Мета полягала в тому, щоб забезпечити здатність знищувати окремі цілі за допомогою кількох боєголовок", — йдеться в повідомленні.

За день до цього військові Південної Кореї заявили, що їх північна сусідка запустила гіперзвукову ракету. Проте запуск був невдалим — ракета вибухнула в повітрі.

Запуск ракети також відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією, під час візиту Путіна до Пхеньяна.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

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