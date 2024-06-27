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"Армія дронів" за 2 тижні вразила 778 одиниць російської техніки
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"Армія дронів" за 2 тижні вразила 778 одиниць російської техніки

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Михайло Федоров, дрони, дрон
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стоїть на БпЛА ініціативи "Армія дронів". Надано Суспільному

Протягом останніх двох тижнів безпілотники, які видають різним підрозділам у межах держініціативи "Армія дронів", підбили 778 одиниць російської техніки.

Такі дані надало Суспільному Міністерство цифрової трансформації

Це дані ударних підрозділів, яким держава передає БпЛА з "Армії дронів".

"Щоденно вони знищують російську техніку, а ми щотижня публікуємо їхні результати. «Пташки» підбивають ворожі танки, бойові броньовані машини, артилерію, склади з боєприпасами й опорні пункти та знижують бойовий потенціал ворога", — ідеться в пресрелізі.

Що відомо про "Армію дронів"

На початку липня 2022 року Мінцифра разом із Генштабом ЗСУ та платформою UNITED24 оголосили збір коштів на "Армію дронів". На першому етапі планували закупити 200 безпілотників.

Комплексна програма "Армія дронів" включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів, повідомили в пресслужбі Мінцифри. На сайті UNITED24 можна пожертвувати на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

У перші тижні дії програми українці та іноземці пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з "Армії дронів".

Також у вересні 2022 року ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank.

У червні 2024 року Мінцифри заявило, що надалі виробництво певних типів БпЛА збільшиться у 100 разів, деяких — у кілька десятків разів. Влітку 2023-го була ціль навчити 10 тисяч пілотів безпілотників. У найближчі пів року мають підготувати ще 10 тисяч.

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