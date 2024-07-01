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Пропуск українських вантажівок до Польщі відновлено на чотирьох КПП
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Пропуск українських вантажівок до Польщі відновлено на чотирьох КПП

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Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач поінформував, що польські митники та прикордонники не вимагатимуть від українських перевізників жодних дозволів на двосторонні перевезення. За його словами, це питання — врегульоване.

Про це урядовець написав у Facebook.

"Польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками. Митна та прикордонна служби Польщі не будуть вимагати жодних дозволів на двосторонні перевезення. Тож, всі українські транспортні засоби, що виконують двосторонні перевезення, відповідно до "транспортного безвізу", можуть безперешкодно перетинати кордон", — сказав Деркач.

Він додав, що рух українських вантажівок вже починається на пунктах пропуску "Шегині – Медика", "Нижанковичі – Мальховіце", "Угринів – Долгобичув" і "Краківець – Корчова". Найближчим часом пропуск вантажівок почнеться на інших контрольно-пропускних пунктах.

Посадовець також нагадав умови здійснення перевезень відповідно до угоди про лібералізацію вантажних перевезень, які стосуються всіх перевізників – українських та іноземних:

  • мати на борту ліцензію на перевезення у паперовому вигляді (українським водіям 1 витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом);
  • мати документи на вантаж для порожнього транспорту (українські водії повинні мати документи, що підтверджують повернення з вантажем);
  • мати на борту документи для підтвердження типу перевезення (у паперовому або електронному вигляді);
  • мати документи для повернення порожньої вантажівки (мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні);
  • мати наліпку на лобовому склі вантажівки затвердженого в угоді зразка.

Раніше 1 липня стало відомо, що Польща зупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

20 червня Україна та Європейська комісія (ЄК) підписали Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС і тим самим продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Угоду про "транспортний безвіз" Україна і ЄС підписали в червні 2022 року, а потім її продовжили до кінця червня 2024 року. Вони надають українським, молдовським і європейським перевізникам двосторонні права на перевезення територіями один одного.

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