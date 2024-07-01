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У Мінвідновлення відреагували на зупинення Польщею пропуску українських вантажівок
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У Мінвідновлення відреагували на зупинення Польщею пропуску українських вантажівок

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Фури поблизу кордону з Польщею
"Ягодин — Дорогуськ", протест на кордоні. Суспільне Луцьк

Українським перевізникам не потрібні дозволи на двосторонні перевезення, оскільки Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності 20 червня.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, коментуючи вимогу митних органів Польщі щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв.

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", — зазначив він.

За словами урядовця, про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі.

"Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються розв'язати проблему з митною службою", — зазначив Деркач.

За його словами, Україна також повідомила Єврокомісії про припинення пропуску вантажівок і "ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на розв'язання проблеми".

Раніше 1 липня стало відомо, що Польща зупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

20 червня Україна та Європейська комісія (ЄК) підписали Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС і тим самим продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Угоду про "транспортний безвіз" Україна і ЄС підписали в червні 2022 року, а потім її продовжили до кінця червня 2024 року. Вони надають українським, молдовським і європейським перевізникам двосторонні права на перевезення територіями один одного.

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