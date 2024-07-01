Італія призначила нового посла в Україні

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла своєї держави в Україні. Ним став Карло Формоса.

Про це йдеться в соцмережах італійського МЗС.

"Я з гордістю представлятиму Італію як одну з найближчих союзників України, інтерпретуючи наш провідний внесок у справедливий мир, майбутнє відновлення та європейський шлях країни", — написав новий посол.

Що відомо про Карло Формосу

Дипломату 61 рік. Як пише італійська Міжнародна агенція іноземної преси, Карло Формоса багато років працював у країнах пострадянського простору, а також у Вʼєтнамі (1995) та Ірані (1999).

Повернувшись до Риму у 2003 році, очолював Секретаріат, а потім Офіс II Генерального директорату для країн Середземномор'я та Близького Сходу.

Був першим радником Постійного представництва при ООН в Нью-Йорку у 2009 році, потім повернувся до Італії у 2013 році на посаду керівника секретаріату заступника міністра, заступника держсекретаря.

Наступного року він був призначений Повноважним Міністром. У 2015 році він підпорядковувався безпосередньо генеральному директору з питань ресурсів та інновацій, а у 2016 році був заступником генерального директора з питань просування/центрального директора з питань інтернаціоналізації та територіальних автономій.

З лютого 2017 року — центральний директор з питань інтернаціоналізації. З квітня 2017 року він також взяв на себе функції заступника Генерального директора з питань розвитку.

У січні 2020 року його призначили послом у Лісаобн (Португалія).

У Києві він замінить свого колегу П’єра Франческо Зазо.