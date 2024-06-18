Італія має наміри передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Італія найближчим часом передасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги, який, зокрема, включатиме ракети далекобійні ракети Storm Shadow. Також туди має увійти система протиповітряної оборони Samp-T.

Про це пише італійське видання Fatto Quotidiano, посилаючись на співрозмовників, знайомих із питанням.

За даними джерел видання, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до кінця червня представить парламенту дев’ятий пакет військової допомоги для України. До цього пакету увійдуть не лише система ППО Samp-T, а й партія ракет великої дальності Storm Shadow. Це озброєння може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, тобто потенційно завдавати ударів вглиб російської території.

Також припускається, що ракети Storm Shadow будуть встановлені на українських винищувачах Су-24.

Співрозмовники журналістів зазначають, що ці ракети були одним із запитів українського уряду, який вважає їх важливими для ймовірного контрнаступу.

При цьому Міністерство оборони Італії поки не коментувало цю інформацію.

За неофіційними даними Італія у 1999 році отримала 200 ракет Storm Shadow. У 2023-му Рим приєднався до франко-британської програми із заміни їх на ракети нового покоління.

Наразі Велика Британія і Франція надають Україні ракети Storm Shadow і Scalp.

Що відомо про крилаті ракети Storm Shadow

Storm Shadow або SCALP — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Ракета має польотну масу до 1300 кг, а маса бойової частини – 450 кг. Заявлена дальність пуску складає понад 250 км в експортному варіанті, і до 560 км — для армії Франції та Британії.

Політ ракети до цілі відбувається на висоті 30-40 м з максимальною швидкістю до 1000 км/год в залежності від висоти польоту.

Ракета має дворівневу бойову частину. Спочатку перший кумулятивний заряд пробиває броню, бетон або землю, а потім основний заряд проникає всередину цілі, щоб завдати максимального ураження.

Storm Shadow призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Ракети Storm Shadow можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і мають радіус дії, щоб завдати ударів углиб окупованих Росією територій України.

Як зазначає портал Defence Express, бойова частина Storm Shadow важить 450 кг, що удвічі більше ніж в ATACMS. Крім того, літак із крилатою ракетою повітряного базування має значно більшу мобільність, ніж будь-який наземний тактичний ракетний комплекс.