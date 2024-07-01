Спека посилиться, а дощі можливі тільки на заході України — синоптикиня

Україна 1 липня — одна із найспекотніших країн Європи. Далі цього тижня спека тільки посилюватиметься. При цьому дощі можливі лише на заході країні.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 1 липня максимальна температура повітря досягає +30 — +35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34 — +37 градусів. Зокрема у Києві стовпчик термометра буде на рівні +32 — +34 градуси.

"У західній частині України грозові дощі завтра місцями знижують температуру повітря на кілька градусів. Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на захід у другій половині дня чи ввечері.", — йдеться у дописі синоптикині.

Прогноз погоди на 2 липня

Вона додала, що у вівторок, 2 липня, у більшості областей максимальна температура повітря сягатиме +32 — +37 градусів.

"Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою. А ось у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який нарешті послабить суттєво спеку, там у вівторок передбачаються пречудові +23 — +27 градусів", — розповіла Діденко.

За її словами, на заході пройдуть дощі з грозами, які переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град. У північних областях 2 липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи легше, +27 — +29 градусів, на Київщині близько +30, на Чернігівщині та Сумщині +31 — +33 градуси. У Києві максимальна температура буде близько +30 градусів.

Також в Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях він поміняється на північно-західний й може бути рвучким.