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У перший день липня в Україні буде спекотно. Якою буде погода у наступні дні
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У перший день липня в Україні буде спекотно. Якою буде погода у наступні дні

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У перший день липня в Україні буде спекотно. Якою буде погода у наступні дні
Фонтан на проспекті Свободи у Львові. Суспільне Львів

1 липня в Україні збережеться спекотна погода — вдень буде 29-34°, на півдні та сході — до +37°. Дощі прогнозують лише на заході.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, у західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі.

На решті території — невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни місцями сильна спека 35-37°.

За прогнозами синоптиків, у Києві та Київській області у понеділок спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у регіоні вночі 17-22°, вдень 29-34°, у столиці вночі близько 20°, вдень 31-33°.

У наступні два дні, 2-3 липня, синоптики прогнозують у західних областях хмарну з проясненнями погоду, дощі з грозами, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 2 липня становитиме 15-20°, вдень 21-26°, 3 липня вночі 12-17°, вдень 18-23°.

У більшості північних та Вінницькій областях спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози (вночі 2 липня без опадів); температура вночі 17-22°, вдень 2 липня 29-34°, 3 липня 24-29°. На решті території збережеться суха спекотна погода. Температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями буде 35-37°.

У Києві та області в ці дні прогнозують мінливу хмарність, місцями — короткочасні дощі, грози (вночі 2 липня без опадів). Температура у регіоні вночі 17-22°; вдень 2 липня 29-34°, 3 липня 24-29°. У столиці вночі буде 20-22°; вдень 2 липня 30-32°, 3 липня 26-28°.

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-3 липня в більшості областей України.

4-5 липня в Україні місцями очікуються короткочасні дощі, грози, лише у східних, вночі 4 липня і в південних та більшості центральних областей буде без опадів.

Температура у західних та Житомирській областях вночі прогнозується 10-16°, вдень 19-25°; на решті території вночі 16-22°, вдень 25-31°, у східних та південно-східних, 4 липня і в більшості центральних областей 30-36°.

У столиці та Київській області 4-5 липня місцями прогнозують короткочасний дощ, грозу. Температура у регіоні вночі 16-21°, вдень 25-30°, у Києві вночі 19-21°, вдень 28-30°.

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