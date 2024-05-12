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У Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхівки, є загиблі. РФ звинувачує в обстрілі ЗСУ
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У Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхівки, є загиблі. РФ звинувачує в обстрілі ЗСУ

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Бєлгород, вибух, багатоповерхівка, обвал
Зруйнований під'їзд багатоповерхівки у Бєлгороді 12 травня 2024 року. Telegram / Astra

У Бєлгороді обвалилися десять поверхів під'їзду житлового будинку на вулиці Щорса. Що стало причиною обвалення – невідомо.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков звинуватив в обваленні будинку українських військових.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованого обстрілу з боку ЗСУ. На Харківській горі внаслідок прямого влучення снаряда у багатоквартирний житловий будиноу обвалився весь під'їзд з десятого по перший поверх", — написав він.

Як передає телеграм-канал Baza, внаслідок обвалення під'їзду житлового загинули щонайменше чотири особи, 35 людей постраждали.

У мережі поширюються кадри, ймовірно, з камер зовнішнього спостереження, де нібито видно момент попадання снаряда до житлового будинку. Правдивість відео не підтверджена.

За даними Shot, під завалами можуть бути щонайменше 15 осіб. Розбір ускладнений тим, що частина будинку, що залишилася, може обрушитися, повідомили в оперативних службах.

Пізніше дах будинку в Білгороді обвалився, відео публікує канал А. Під завалами опинилося кілька рятувальників, передає ТАСС. Кількість постраждалих збільшилась до 13.

У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, і що житловий будинок пошкоджено уламком однієї зі збитих ракет "Точка-У".

"Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" та два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха". Фрагментами однієї із збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджений житловий будинок у місті Білгород", — йдеться у повідомленні.

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