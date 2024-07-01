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МВС: в український полон здалися кілька десятків російських військових
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МВС: в український полон здалися кілька десятків російських військових

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У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків російських військових.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Більшість з них — мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних — шлях росії, — розповіли в МВС.

У міністерстві додали, що бійці бригади "Рубіж" надали полоненим російським військових необхідну медичну допомогу.

Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.

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