МВС: в український полон здалися кілька десятків російських військових

У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків російських військових.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
"Більшість з них — мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних — шлях росії, — розповіли в МВС.
У міністерстві додали, що бійці бригади "Рубіж" надали полоненим російським військових необхідну медичну допомогу.
Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.
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