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На війні в Україні Росія втратила 1140 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила 1140 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
Війна в Україні. AP

Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1140 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем — 14533 (+53) од,
  • РСЗВ — 1110 (+1) од,
  • засоби ППО — 873 (+2) од,
  • літаків — 360 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
  • крилаті ракети — 2331 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка — 2448 (+12).

Дані уточнюються.

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