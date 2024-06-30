На війні в Україні Росія втратила 1140 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1140 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
- артилерійських систем — 14533 (+53) од,
- РСЗВ — 1110 (+1) од,
- засоби ППО — 873 (+2) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
- крилаті ракети — 2331 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка — 2448 (+12).
Дані уточнюються.