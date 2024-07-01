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Генштаб: у червня Росія втратила три літаки та понад 350 танків
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Генштаб: у червня Росія втратила три літаки та понад 350 танків

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Російська техніка
Розбита техніка російської армії на Херсонщині. Facebook/поліція Херсонської області

У червні російська армія втратила три військові літаки, 350 танків і понад 58 систем протиповітряної оборони. За останні тридцять днів загинули понад 33 700 військових РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 30 червня.

Українські військові завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, військової техніки, п’яти базах і 20 складах боєприпасів. За інформацією Генштабу, за останній місяць росіяни втратили щонайменше 352 танки, 58 зенітних ракетних комплексів, три літаки та 1 758 одиниць бойової техніки.

У Генштабі 28 червня заявили, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 360 літаків.

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