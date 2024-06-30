Російський наступ на Харківщину провалився — Зеленський

Російська армія на Харківському напрямку втратила багато людей та техніки і провалила наступ, хоча на початковому етапі він був успішним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.

"Зараз вони (росіяни — ред.) достатньо терміново будуть думати, що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш", — сказав Зеленський.

За словами президента, на Харківщині наразі співвідношення втрат складає 6 росіян до 1 українця.

"У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку: цифри 1 до 6", — уточнив він.

Зеленський також наголосив, що війна наразі є технологічною, а отже "хто більш технологічний, той перемагає".