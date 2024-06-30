НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ
РОСІЯДронВторгнення Росії в УкраїнуЗброяПодіїСвітЗброя і технології

Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ
Новолипецький металургійний комбінат. Вікіпедія/Усерд

Безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат в Росії.

Про це повідомляють у соцмережах.

За даними "Бази", атака на завод почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА.

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

"Дев'ять БПЛА було збито над промисловою зоною Липецька. На місці падіння уламків зараз продовжують працювати співробітники спецслужб. Жертв немає", — повідомив у Телеграмі губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях. Найбільше дронів нібито збили у Курській області.

"Черговими засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської і по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.

Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.

Топ дня
вільнянськ
Ракетний удар по Вільнянську, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн Важливо
Проєкт будівництва Національного військового меморіального кладовища пройшов держекспертизу
Проєкт будівництва Національного військового меморіального кладовища пройшов держекспертизу
Наслідки ракетної атаки РФ по Вільнянську на Запоріжжі: семеро загинуло, ще 38 людей дістали поранення
Наслідки ракетної атаки РФ по Вільнянську на Запоріжжі: семеро загинуло, ще 38 людей дістали поранення
Війна в Україні, зведення Генштабу ЗСУ, яка ситуація на фронті
Генштаб: на фронті у неділю вже відбулося біля 50 бойових зіткнень, гаряче на Покровському напрямку
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу — резолюція

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 800 КАБів
Агресія РФ вбила в Україні вже 554 дитини — ОГПУ
Агресія РФ вбила в Україні вже 554 дитини — ОГПУ
Міноборони: за добу військо РФ атакувало 181 об’єкт інфраструктури
Міноборони: за добу військо РФ атакувало 181 об’єкт інфраструктури
У Нижньому Новгороді РФ пожежа
У Нижньому Новгороді РФ сталася потужна пожежа на складі з утилізації відходів
На початок