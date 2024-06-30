Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат в Росії — ЗМІ

Безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат в Росії.

Про це повідомляють у соцмережах.

За даними "Бази", атака на завод почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Загалом за цей час на території комбінату впали і вибухнули 7 БПЛА.

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку розділення кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж загорівся, але загоряння швидко загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку і сараю на вулиці Ілліча, 17. Ніхто не постраждав.

"Дев'ять БПЛА було збито над промисловою зоною Липецька. На місці падіння уламків зараз продовжують працювати співробітники спецслужб. Жертв немає", — повідомив у Телеграмі губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях. Найбільше дронів нібито збили у Курській області.

"Черговими засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської і по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.

Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.