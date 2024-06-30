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Міноборони РФ заявило про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях
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Міноборони РФ заявило про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях

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Міноборони РФ заявило про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях
Будівля Міноборони РФ в Москві, Росія. Facebook/Міноборони Росії

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі 36 безпілотників у шести областях. Найбільше дронів нібито збили у Курській області.

Про це йдеться у повідомленні російського Міноборони зранку 30 червня.

"Черговими засобами ППО знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської і по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії.

Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що у Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.

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