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Генштаб: на фронті у неділю вже відбулося біля 50 бойових зіткнень, гаряче на Покровському напрямку
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Генштаб: на фронті у неділю вже відбулося біля 50 бойових зіткнень, гаряче на Покровському напрямку

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Війна в Україні, зведення Генштабу ЗСУ, яка ситуація на фронті
Війна в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

На фронті з початку доби станом на 10.00 відбулося 47 бойових зіткнень, військо РФ завдало вісім авіаційних ударів (16 КАБ) та 38 ударів дронами-камікадзе, здійснило 667 обстрілів позицій українських військ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 30 червня.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією за минулу добу загалом росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ), здійснили майже 3500 обстрілів, в тому числі 119 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

“Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1140 осіб, сім танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одна РСЗВ, два засоби ППО, 46 БпЛА ОТР, дві ракети, 75 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу російського окупаційного війська.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку окупантів РФ в районі Глибокого.

За минулу добу, за уточненою інформацією, військо РФ втратило на цьому напрямку 168 осіб особового складу, одну бойову броньовану машину, одну артсистему та 11 автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки росіян біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку військо РФ атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку українські війська стримують три атаки росіян в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти РФ двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак росіян. 10 штурмових дій зупинено. П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають.

На цьому напрямку за попередню добу втрати війська РФ склали: 343 віськовослужбовці, два танки, дві ББМ, сім одиниць автомобільної техніки та дві артсистеми. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів та сім артсистем.

Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак росіян за сьогодні. Вісім спроб окупантів РФ прорвати рубежі успіху не мали, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку українські війська відбивають дві атаки росіян в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії війська РФ в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку росіян на напрямку Чарівного.

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили дві атаки російських військових в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти РФ не проводили.

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