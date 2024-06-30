У Нижньому Новгороді РФ сталася потужна пожежа на складі з утилізації відходів

У Росії у Нижньому Новгороді уночі 30 червня сталася потужна пожежа на території майданчика з утилізації відходів. У соцмережах повідомляється про кілька вибухів.

Про пожежу повідомляє МНС Росії у Нижегородській області.

Як повідомили в МНС, на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння ємностей. Пожежно-рятувальні підрозділи залили за рангом пожежі №2.

За даними надзвичайників, загиблих і постраждалих внаслідок пожежі немає. Станом на 6.30 ранку пожежу було локалізовано і ліквідовано відкрите горіння на площі 500 кв.м.

За даними телеграм-каналу SHOT, площа загоряння становила близько 1000 квадратних метрів, величезний стовп густого чорного диму було видно за багато кілометрів із різних районів міста. За попередніми даними, горіли цистерни з лакофарбовими матеріалами, також усередині приміщень могли перебувати газові балони.

Як розповіла місцева жителька, інформагенції "В городе N", приблизно о 0:30 вона почула звук, схожий на вибух. За її словами, горіли ємності з горючою рідиною.

“Мабуть, їх багато, я нарахувала сім великих вибухів і вже близько 40 слабших. Після великих піднімалися полум'яні "гриби", — зазначила очевидиця.