30 червня — 857 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Росія вдарила ракетою по Вільнянську на Запоріжжі, є загиблі та поранені, зокрема діти.
- 30 червня графіки знеструмлень діятимуть протягом усієї доби.
- Євросоюз ухвалив санкції проти Білорусі.
- Військові РФ з безпілотника атакували жителя Одрадокам’янки на Херсонщині.
В Чорному морі РФ тримає на бойовому чергуванні один корабель — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 30 червня, Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Водночас в Азовському морі 3 кораблі окупантів, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі 2 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря моря шість суден, з них 5 рухались у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою здійснили пʼять кораблів.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — уточнили у відомстві.
Дронами та артилерією. Військові РФ декілька разів били по Нікопольщині
Ввечері 29 та вранці 30 червня військові РФ декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Спочатку дроном-камікадзе вдарили по Мирівській громаді та Нікополю. Також на райцентр скинули боєприпас з БпЛА. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
Вночі обстрілів району не було, втім вранці військові РФ поцілили дроном по Покровській громаді та артилерією — по Марганецькій. В останній виникла пожежа.
Загиблих та поранених внаслідок атак немає, зазначив посадовець.
На війні в Україні Росія втратила 1140 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1140 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
- артилерійських систем — 14533 (+53) од,
- РСЗВ — 1110 (+1) од,
- засоби ППО — 873 (+2) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
- крилаті ракети — 2331 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка — 2448 (+12).
Дані уточнюються.
Влучили у шахту: вночі РФ обстріляла Селидове
Ввечері 29 червня російська армія вдарила по Селидовому на Донеччині.
Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.
Місто росіяни обстріляли близько 22:25. Окупанти влучили у виробничі приміщення шахти, деякі з будівель — зруйновані, уточнили в МВА.
Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершили — ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершили, повідомили в ДСНС області:
"Рятувальники ліквідували загоряння будівель і автівок. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови. Крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м".
Кількість поранених збільшилася до 31 людини, з яких восьмеро дітей, повідомили в ДСНС області.