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Ракетний удар по Вільнянську, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Ракетний удар по Вільнянську, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн

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Пожежники працюють на місці російського ракетного удару місті Вільнянськ на Запоріжжі, 29 червня 2024. REUTERS

30 червня — 857 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

В Чорному морі РФ тримає на бойовому чергуванні один корабель — ВМС ЗСУ

Станом на ранок 30 червня, Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Водночас в Азовському морі 3 кораблі окупантів, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі 2 російські кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря моря шість суден, з них 5 рухались у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою здійснили пʼять кораблів.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — уточнили у відомстві.

Дронами та артилерією. Військові РФ декілька разів били по Нікопольщині

Ввечері 29 та вранці 30 червня військові РФ декілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку дроном-камікадзе вдарили по Мирівській громаді та Нікополю. Також на райцентр скинули боєприпас з БпЛА. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Вночі обстрілів району не було, втім вранці військові РФ поцілили дроном по Покровській громаді та артилерією — по Марганецькій. В останній виникла пожежа.

Загиблих та поранених внаслідок атак немає, зазначив посадовець.

На війні в Україні Росія втратила 1140 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 30 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 542 700 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1140 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем — 14533 (+53) од,
  • РСЗВ — 1110 (+1) од,
  • засоби ППО — 873 (+2) од,
  • літаків — 360 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
  • крилаті ракети — 2331 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка — 2448 (+12).

Дані уточнюються.

Влучили у шахту: вночі РФ обстріляла Селидове

Ввечері 29 червня російська армія вдарила по Селидовому на Донеччині.

Про це повідомили у Telegram Селидівської МВА.

Місто росіяни обстріляли близько 22:25. Окупанти влучили у виробничі приміщення шахти, деякі з будівель — зруйновані, уточнили в МВА.

Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершили — ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську завершили, повідомили в ДСНС області:

"Рятувальники ліквідували загоряння будівель і автівок. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови. Крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м".

Кількість поранених збільшилася до 31 людини, з яких восьмеро дітей, повідомили в ДСНС області.

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