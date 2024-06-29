Зеленський зустрівся із Джелялом, якого росіяни утримували у полоні з 2021 року

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 червня, зустрівся із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, який з 2021 року перебував у російському полоні. Чоловіка вдалося звільнити під час 53-го обміну полоненими між Україною і Росією.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі. З полону Наріман надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації", — розповів Зеленський.

Зі свого боку Джелял відзначив особисту участь президента у звільненні з російського полону українських військових і політв'язнів.

"І те що це відбувається (звільнення з полону — ред.), а наші хлопці й дівчата про це знають, а їхні рідні це бачать — це велика надія, яка допомагає їм триматися там (у російській неволі — ред.)", — сказав він.

Ввечері 28 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося звільнити 10 цивільних українців: Нарімана Джеляла, Валерія Матюшенка, Олену Пєх, Богдана Гелету, Івана Левицького, Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.