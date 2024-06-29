У вечірніх сутінках у селі Кам’янка на Харківщині світяться вікна 39 будинків. Це переважно ліхтарі та свічки: генератори місцеві воліють вмикати на кілька годин у день, бо пальне дороге. До вторгнення тут жили понад тисяча людей, але майже всі вони виїхали, тікаючи від війни та окупації. Електрики в селі немає два роки. І це — найбільша перешкода, яка гальмує повернення місцевих, — каже староста Євгеній Панасенко. Щоби відновити живлення у Кам’янці та сусідніх населених пунктах, спершу потрібно розмінувати лінії електромереж. Над цим працюють бригади саперів.
Як вони знешкоджують вибухівку та як облаштовують побут ті, хто вже повернулися у село — у матеріалі Суспільного.