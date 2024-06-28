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Президент підписав закон про перезавантаження БЕБ
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Президент підписав закон про перезавантаження БЕБ

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час звернення 19 червня 2024 року. Скрін відео ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Документ передбачає обов'язкову переатестацію усіх співробітників органу.

Про це з'ясувалося з картки закону №10439.

Як йдеться у пояснювальній записці, закон був підготовлений для виконання зобов’язань України, взятих перед Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2023 року.

Документ визначає функції та повноваження БЕБ, а також має забезпечити прозорий процес відбору директора цього правоохоронного органа на конкурсній основі. Директора обиратиме комісія із 6 людей, половина з яких — це міжнародні експерти.

Крім того, документ встановлює обов’язкове проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням людини на посаду в Бюро економічної безпеки.

Також передбачається обов’язкове проходження переатестації усіх працівників. Її проводитиме комісія, що складатиметься з 12 людей, половина з яких — призначатимуться директором БЕБ, а інша половина — міжнародними партнерами.

Перезавантаження БЕБ

У січні 2024 року Кабмін подав до Верховної Ради два законопроєкти про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) №10439. У результаті уряд відклав внесення законопроєкту до ВР на місяць, але й після доопрацювання він зазнав критики.

Цей законопроєкт розкритикували представники бізнесу. Ключовими проблемами роботи Бюро є конкурсні відбори з порушеннями, непередбачуваність органу через високу ротацію та відсутність відповідальних, тиск на бізнес інших правоохоронних органів через неефективність БЕБ. Представники бізнесу запропонували свій варіант законопроєкту №10439-2, альтернативний урядовому законопроєкту №10439.

Документ відправили на повторне перше читання і скоротили строки розгляду. Проте 23 лютого 2024 року Верховна Рада не підтримала у першому читані законопроєкт №10439, який запропонував Кабмін. У законопроєкт врахували прохання бізнесу та планували винести на розгляд у квітні 2024 року.

Що таке Бюро економічної безпеки

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" парламент ухвалив 28 січня 2021 року. 22 березня документ підписав президент Володимир Зеленський. 12 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про запуск БЕБ. Директор Бюро підзвітний депутатам та главі держави. 20 серпня ним призначили ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника. Детективи органів БЕБ розслідуватимуть кримінальні правопорушення, що стосуються:

  1. протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
  2. нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
  3. видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
  4. виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.

Кабінет Міністрів України 29 грудня 2023 року затвердив свій законопроєкт про реформування БЕБ, який декларує перезавантаження Бюро через рік після війни.

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