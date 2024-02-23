Рада не підтримала у 1-му читанні урядовий проєкт закону про БЕБ

Верховна рада не підтримала у першому читані урядовий законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), який раніше розкритикували представники бізнесу.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк із сесійної зали.

За проголосували 222 парламентарії, проти — 18, утримались — 8.

Як повідомив Гончаренко, документ відправляють на повторне перше читання, скорочують строки розгляду.

Раніше цього тижня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ) попри те, що представники бізнесу раніше розкритикували цей законопроєкт та підтримали альтернативний – №10439-2.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів подав до Верховної ради два законопроєкти про перезавантаження БЕБ №10439 та зміни до КПК для удосконалення роботи бюро №10440.

Європейська Бізнес Асоціація раніше висловила сподівання, що "голос бізнесу буде почуто і підтримано законопроєкт №10439-2", оскільки він зможе реально провести реформування БЕБ.

Як відзначає Forbes, проти урядового законопроєкту виступили також аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії.

Громадський рух "Маніфест 42" заявляв, що урядові законопроєкти №10439 та №10440 про реформу БЕБ подані до Верховної ради без фінального погодження та врахування зауважень, надісланих від бізнес-асоціацій.

"Маніфест 42" вважатиме такі дії "прямим і грубим порушенням принципів діалогу держави та бізнесу, про які було домовлено", — йшлося у заяві від 1 лютого.

Перезавантаження БЕБ є одним із зобовʼязань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом.