У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду

У “Дії” відображатимуться медичні дані. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр пояснив, що українці зможуть через “Дію” зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час.

Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання.

“Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у Дії, засвідчили Дія.Підписом — і все готово. Далі функціонал розшириться”, — написав Федоров.

Він додав, що наразі Мінцифра працює над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ, і запропонував стежити за оновленнями.