НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду
ДіяДІДЖИТАЛІЗАЦІЯМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуКАБМІНПодіїМедицинаЖиттяІнтернет

У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду
"Дія". Cуспільне

У “Дії” відображатимуться медичні дані. Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр пояснив, що українці зможуть через “Дію” зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час.

Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад про новий номер телефону чи місце проживання.

“Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у Дії, засвідчили Дія.Підписом — і все готово. Далі функціонал розшириться”, — написав Федоров.

Він додав, що наразі Мінцифра працює над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ, і запропонував стежити за оновленнями.

Топ дня
Дебати Трампа і Байдена: головне
"Війна в Україні б не сталася, якби в США був лідер": головне з дебатів Байдена і Трампа Важливо
Цибух і кілька працівників Суспільного: президент присвоїв державні нагороди
Цибух і кілька працівників Суспільного: президент присвоїв державні нагороди "за значні заслуги"
Графік відключення електрики на 29 червня
Укренерго: 29 червня графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 24:00 Важливо
Кабмін
Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
Міністр оборони Фінляндії, військова допомога Україні
Фінляндія заявила про військову допомогу для України на €159 млн

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Михайло Федоров
Федоров розповів, коли у "Дії" з'явиться послуга електронного бронювання
Застосунок "Дія"
У "Дії" розпочався бета-тест чотирьох нових послуг. Що відомо
Одруження у "Дії "по відеозвʼязку
У "Дії" онлайн вже одружились перші три пари — Федоров
Застосунок "Дія"
У "Дії" за три дні згенерували вже 80 тисяч посвідчень ветерана
На початок