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У "Дії" власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків
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У "Дії" власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

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Власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Дії
Власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. У “Дії” стартував бета-тест. Мінцифра

Всі власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. У “Дії” стартував бета-тест.

Про це Суспільному повідомили у Мінцифри.

“Розширюємо сервіс у Дії, за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через російську агресію”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Мінцифри, скоро скористатися послугою зможуть всі українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, в тому числі ті, у кого:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Долучитися до тестування можна, якщо ви:

  • повнолітній громадянин України;
  • маєте податковий номер.

Заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Сервіс у “Дії” та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS”.

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