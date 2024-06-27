Всі власники зруйнованого житла зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. У “Дії” стартував бета-тест.

Про це Суспільному повідомили у Мінцифри.

“Розширюємо сервіс у Дії, за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через російську агресію”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Мінцифри, скоро скористатися послугою зможуть всі українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, в тому числі ті, у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму єВідновлення;

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Долучитися до тестування можна, якщо ви:

повнолітній громадянин України;

маєте податковий номер.

Заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Сервіс у “Дії” та вимоги до розроблення міжнародного Реєстру реалізовано у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції за підтримки проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS”.