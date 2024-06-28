НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі — WSJ
РОСІЯАВСТРІЯВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі — WSJ

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі
Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі . Із Фейсбуку Посольства України в Австрії

Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі. Зараз столиця Австрії є базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням та матеріально-технічною підтримкою вбивств, диверсій і вербування по всій Європі, промисловим шпигунством та операціями впливу.

Про це з посиланням на дані понад десятка австрійських, європейських і американських розвідок і урядових чиновників пише The Wall Street Journal (WSJ).

Зазначається, що Відень став новим центром російського шпигунства в Європі після того, як після вторгнення РФ в Україну столиця Австрії вислала 600 шпигунів, які видавали себе за дипломатів.

Десятки цих шпигунів з тих пір знову з'явилися в Австрії, кажуть представники розвідки. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300-400 до понад 500. Більше половини з них, за даними розвідки, є дипломатами та адміністраторами. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни.

Минулого року сусідня Німеччина закрила російське консульство в Мюнхені, у якому, за словами німецьких чиновників, була низка шпигунів. За словами представників австрійської розвідки, російський персонал просто переїхав до Зальцбурга, австрійського міста через кордон на схід.

Як пише WSJ, російські дипломати та допоміжний персонал працюють у Відні з понад 40 об’єктів нерухомості, що належать Москві та людям чи компаніям, пов’язаним з російською державою. На дахах таких будинків з’явилося обладнання для спостереження, яке використовується для прослуховування супутникових телекомунікацій.

При цьому речник міністерства внутрішніх справ Австрії сказав, що Австрія є однією з найбезпечніших країн завдяки службам безпеки, що добре функціонують, пише видання. Речник сказав, що розвідувальне агентство країни усвідомлює, що Австрія стала мішенню для російського шпигунства та операцій впливу, і що агентство протидіє загрозам з боку державних діячів у межах своїх правових обмежень.

13 березня Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

Топ дня
Дебати Трампа і Байдена: головне
"Війна в Україні б не сталася, якби в США був лідер": головне з дебатів Байдена і Трампа Важливо
Графік відключення електрики на 29 червня
Укренерго: 29 червня графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 24:00 Важливо
Кабмін
Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
Міністр оборони Фінляндії, військова допомога Україні
Фінляндія заявила про військову допомогу для України на €159 млн
Стан енергосистеми в Україні на ранок 28 червня
Без світла 459 населених пунктів, а через спеку зросло споживання — Укренерго

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Росія, бази шахедів
Росія імовірно розосередить бази БпЛА після українських атак — британська розвідка
СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків
Понад 30 за пів року: СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків
Путін подарував Кім Чен Ину машину з південнокорейськими частинами
Путін подарував Кім Чен Ину лімузин із південнокорейськими запчастинами
Південна Корея, обмеження щодо Білорусі та Росії
Південна Корея знову посилила експортний контроль для РФ та Білорусі
На початок