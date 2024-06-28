Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі — WSJ

Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі. Зараз столиця Австрії є базою для російських таємних операцій, включно з фінансуванням та матеріально-технічною підтримкою вбивств, диверсій і вербування по всій Європі, промисловим шпигунством та операціями впливу.

Про це з посиланням на дані понад десятка австрійських, європейських і американських розвідок і урядових чиновників пише The Wall Street Journal (WSJ).

Зазначається, що Відень став новим центром російського шпигунства в Європі після того, як після вторгнення РФ в Україну столиця Австрії вислала 600 шпигунів, які видавали себе за дипломатів.

Десятки цих шпигунів з тих пір знову з'явилися в Австрії, кажуть представники розвідки. За останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300-400 до понад 500. Більше половини з них, за даними розвідки, є дипломатами та адміністраторами. За оцінками австрійських спецслужб, до половини з них працюють як шпигуни.

Минулого року сусідня Німеччина закрила російське консульство в Мюнхені, у якому, за словами німецьких чиновників, була низка шпигунів. За словами представників австрійської розвідки, російський персонал просто переїхав до Зальцбурга, австрійського міста через кордон на схід.

Як пише WSJ, російські дипломати та допоміжний персонал працюють у Відні з понад 40 об’єктів нерухомості, що належать Москві та людям чи компаніям, пов’язаним з російською державою. На дахах таких будинків з’явилося обладнання для спостереження, яке використовується для прослуховування супутникових телекомунікацій.

При цьому речник міністерства внутрішніх справ Австрії сказав, що Австрія є однією з найбезпечніших країн завдяки службам безпеки, що добре функціонують, пише видання. Речник сказав, що розвідувальне агентство країни усвідомлює, що Австрія стала мішенню для російського шпигунства та операцій впливу, і що агентство протидіє загрозам з боку державних діячів у межах своїх правових обмежень.

13 березня Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.