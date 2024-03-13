Австрія висилає двох російських дипломатів

Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

Про це йдеться у заяві австрійського МЗС.

Зазначається, що дипломати мають залишити територію Австрії упродовж тижня, тобто до кінця 19 березня 2024 року.

З урахуванням оголошеного сьогодні, 13 березня, рішення МЗС Австрії кількість російських дипломатів, яких зобов'язали залишити країну з літа 2020 року, досягла 11.

Офіційні особи заявили, що деякі попередні висилання дипломатів стосувалися шпигунства, але міністерство не надало жодних конкретних подробиць.

"Двоє дипломатів російського посольства вчинили дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом", — йдеться в заяві МЗС, використовуючи стандартні для таких випадків формулювання.

Росія заявила, що вживатиме заходів у відповідь.

2 лютого 2023 року Австрія оголосила персонами нон ґрата чотирьох російських дипломатів. Двоє з них — члени постійної місії при ООН у Відні, ще двоє — співробітники російського посольства. Вони мали залишити територію Австрії до 8 лютого.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що не бачить сенсу в тому, щоб країни Європейського Союзу мали у себе російських послів. Про це він сказав на спільній пресконференції з колегами з країн Балтії та Польщі.