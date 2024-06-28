Уродженець Харківщини вчить росіян воювати проти України – розслідування

В’ячеслав Москаленко, який принаймні до 2001 року жив у Куп’янську Харківської області і досі має українське громадянство, вчить російських військових працювати з протитанковими керованими ракетами та станковими протитанковими гранатометами.

Встановили зрадника України журналісти редакції розслідувань Суспільного, які отримали список з іменами 150 російських військових інструкторів, що готують до війни мобілізованих росіян. У матеріалі "12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян" журналісти розповіли про 12 із них, зокрема двох, які мають стосунок до Харківщини.

Кар’єра інструктора

48-річний рядовий В’ячеслав Москаленко – родом з Куп’янська Харківської області. Він має російське і українське громадянства.

Як встановили журналісти редакцій розслідувань Суспільного, військова кар’єра Москаленка розпочалась з 2014 року у складі “ЧВК Донбас”. Він також був у складі окупаційних військ, які вчиняли збройний напад на Маріуполь навесні 2022 року.

Москаленко фігурує у зведеннях українських правоохоронців та судових рішеннях. У 1999 році він вчинив крадіжку, ймовірно, державного майна в особливо великих розмірах, це підтвердили і джерела редакції розслідувань. За цей злочин його засудили, але вже у 2001-му Москаленко вийшов з в’язниці, оскільки отримав умовно-дострокове звільнення з підпискою про невиїзд. Але це від виїзду його не зупинило – Москаленко переїхав до Москви, а в Україні потрапив до переліку осіб, які перебувають у розшуку. Розшукували його щонайменше до 2010 року.

В’ячеслав Москаленко (ліворуч). Фото з російських соцмереж

Москаленко одружився з росіянкою Юлією Шпак, оселився у Воронежі, вступив до ”Центрального казачєго войска IV”, що плекає імперські погляди, любов до Сталіна і Жукова, традиції козаків, православ'я і бажання воювати. Це структурний підрозділ “Всєросійского казачєго общєства”, представники якого воюють в Україні з 2014-го.

Журналістам редакції розслідувань Суспільного вдалося вийти на зв’язок зі зрадником, щоб впевнитись, що він досі навчає мобілізованих до армії РФ. Для цього вони використали легенду, за якою Москаленку телефонує відома російська пропагандистка. У телефонній розмові В’ячеслав підтвердив, що є інструктором. Його цікавило лише, кого він буде навчати: “Це, може, “лнрівці” (дали вам перелік. – Ред.), так? Навчав, може, я їх?” — запитав Москаленко.

Танкіст з харківською освітою

У списку російських військових інструкторів, що отримала редакція розслідувань Суспільного, є ще один військовий, який має зв’язок з Харковом. Це 53-річний полковник, танкіст Рахматов Рустам Буріхоновіч. Окупантів він навчає вправлятися з радянськими танками “Т-64” і “Т-72”.

Рустам Рахматов. Фото з його соцмереж

У 1987-1992 роках він навчався на факультеті військової підготовки у Харківському гвардійському вищому танковому командному ордена червоної зірки училищі імені Верховної Ради Української РСР – так він зазначив у своїх соцмережах. У 90-х училище переформували у “Військовий інститут танкових військ”. На початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли навчальний заклад з важкої артилерії.

Публічної інформації про Рахматова мало, але редакція з'ясувала, що родом він з Чкаловска у Таджикистані. Живе інструктор у російському місті Сочі. У цивільному житті Рустам був охоронцем найвищого шостого розряду. Це дає йому право користуватися вогнепальною зброєю і працювати у найнебезпечніших місцях.

Рахматов удостоєний російської нагороди “ордєн мужества”.

Що відомо

Журналісти редакції розслідувань Суспільного від початку повномасштабного вторгнення викривають російських військових, відповідальних за воєнні злочини в Україні:

Також журналісти редакції розслідувань у документальному фільмі “Черга на прощання” розповіли про проблеми з ідентифікацією зниклих безвісти в Україні та проаналізували особливості закупівлі і ситуацію з розвитком галузі FPV-дронів-камікадзе у серіалі «Дрони-камікадзе»