Фінляндія заявила про військову допомогу для України на €159 млн

Фінляндія у п'ятницю, 28 червня, оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Повідомляється, що президент країни Александр Стубб ухвалив рішення про нову допомогу Києву 28 червня 2024 року за поданням фінського уряду.

З безпекових міркувань міністерство не уточнює, що входить у пакет, а також коли і в який спосіб доставлять допомогу.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти несправедливої російської агресії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на повноцінне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", — каже міністр оборони Антті Хякканен.

Загальна вартість військової допомоги від Фінляндії на сьогодні вже сягнула 2,2 млрд євро. Країна також бере участь у бронетанковій коаліції з допомоги Україні на чолі з Польщею, Німеччиною та Італією та в коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом. А ще приєдналася до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією.