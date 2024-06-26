Фінляндія підготувала тисячі українських військових – міністр оборони

Фінські інструктори підготували тисячі українських військових у своїй країні та за її межами і продовжуватимуть надавати допомогу у підготовці кадрів для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає Yle.

За його словами, десятки інструкторів з Фінляндії брали участь у тренувальних місіях за кордоном під керівництвом ЄС і Британії, а також у самій Фінляндії. Зокрема 50 тренерів брали участь у місії EUMAM і 20 – в операції Interflex під проводом Британії.

Більшість інструкторів були кадровими військовослужбовцями Збройних сил Фінляндії, але були і резервісти, які займалися інструктажем українців на контрактних умовах.

"У програмі підготовки Збройних сил України солдати пройшли базову підготовку, підготовку спецпідрозділів, медичну підготовку, підготовку з лідерства, а також піхотну і протитанкову підготовку. Оскільки Україна частіше проводить мобілізацію, Захід також буде дедалі більше дбати про підготовку їхніх військових", – сказав Хяккянен.

За словами міністра, допомога надаватиметься доти, доки буде потреба.

"Оборонна допомога Україні триватиме і буде посилюватися. Так само продовжуватиметься і посилюватиметься допомога у підготовці кадрів", – сказав він.

Хяккянен зазначив, що підготовка українців була швидшою та ефективнішою порівняно з фінською моделлю підготовки призовників.

Видання зазначає, що на сьогодні в рамках навчань EUMAM підготовку пройшли 52 тисяч солдатів, що еквівалентно 15 бригадам. Мета полягає в тому, щоб до літа підготувати загалом 60 тисяч солдатів. В операції беруть участь 24 країни-члени ЄС.

Наприкінці 2023 року британський уряд оголосив, що в рамках операції Interflex було підготовлено понад 30 тисяч солдатів. Цього року метою є підготовка ще 10 тисяч солдатів до кінця року.